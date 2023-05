Auf Mallorca ist der Fahrer eines Harley-Davidson-Motorrads am Montagnachmittag in eine Gruppe von Radfahrern gerast, dabei wurde einer der Sportler so schwer verletzt, dass er starb. Zwei weitere Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie mehrere Lokalmedien am Dienstag unter Berufung auf die Guardia Civil meldeten. Der Unfall ereignete sich auf der Tramuntana-Transversale in der Nähe von Pollença.

Der Motorradfahrer verlor offenbar in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in die Radfahrergruppe, die aus der entgegengesetzten Richtung kam. Derzeit sind auf den Straßen der Insel sehr viele Radsportler unterwegs, Auto- und Motorradfahrer kommen immer wieder in gefährliche Situationen. Besonders im Gebirge mit vielen Kurven tummeln sich dieser Tage die Sportler. Vorsicht ist besonders in der Tramuntana geboten, wo die Radfahrer manchmal rasend schnell unterwegs sind, wenn sie einen Abhang herunterfahren.Unübersichtlich wird es auch mitunter auf der zentralen Ebene, wo einige Straßen durch Mauern begrenzt sind und Autofahrer deswegen kaum ausweichen können.