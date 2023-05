Die Musikshow "Schlagersterne", die am Mittwoch und an diesem Donnerstag in Palmas Stierkampfarena stattfindet, sorgt bei den Anwohnern des Barrios rund um die "Plaça de Toros" offenbar für Ärger. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, beklagen sich die "Vecinos" massenhaft, dass sie seit Tagen unter Lärmbelästigung wegen der Konzerte deutscher und internationaler Stars in dem Stierkampf-Rund leiden und sich um den Schlaf gebracht fühlen. Das Musik-Spektakel war am Mittwochabend mit Darbietungen von 18 bis 24 Uhr gestartet, allerdings hatten bereits in den Tagen davor Proben stattgefunden.

Die Nachbarn haben nun ihre Empörung zum Ausdruck gebracht – und unterstreichen dies mit einer App zur Messung der Dezibelzahl: In ihren Wohnzimmern, Küchen und Schlafzimmern sind bis zu 80 Dezibel zu hören, wenn Howard Carpendale, Seminro Rossi, Matthias Reim und Co. ihre größten Hits anstimmen. Die Anwohner fürchten sich eigenen Angaben zufolge vor einem weiteren schlaflosen Tag. "In den schlimmsten Tagen der Arena, als hier unter anderem, Rap-Konzerte, Mottorradtreffen und Party-Events für Jugendliche stattfanden, gab es sogar Anwohner mit Angstattacken, Depressionen und Schlaflosigkeit", sagt Anwohner S. H., der lieber anonym bleiben möchte. "Laut Vorschrift dürfen bei geöffneten Fenstern maximal 30 Dezibel herrschen, bei geschlossenen Fenstern 25", so S. H., der die städtischen Verordnungen genau kennt. Nicht umsonst wurde 2007 die Associació Veinal Coliseo gegründet, um gegen die lauten Veranstaltungen in der Stierkampfarena zu kämpfen. Eine andere Anwohnerin sagt gegenüber MM: "Es ist so, als würde jemand auf meiner Terrasse ein Konzert spielen. Ich habe nichts dagegen, dass hier Events stattfinden, aber es ist schon auffällig, wie an solchen Tagen das gesamte Viertel beschallt wird." An diesem Donnerstag steigt allen Beschwerden zum Trotz in der Arena der zweite Abend der "Schlagersterne". Dann werden unter anderem Beatrice Egli, Giovanno Zarella und Mike-Leon Grosch auf der Bühne stehen.