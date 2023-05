Über die aggressive Fahrt eines 24-jährigen Paraguayers an der Playa de Palma mit zwei verletzten deutschen Touristen sind mehr Einzelheiten bekanntgeworden. Jetzt ist klar, woher die Betroffenen kommen: Die Zeitung "Hessisch-Niedersächsische Allgemeine " (HNA) meldete, dass die Bundesbürger aus Kassel stammen. Statt wie ursprünglich von der spanischen Nationalpolizei offiziell gemeldet auf der Bierstraße trug sich der Vorfall am Mittwoch in Wirklichkeit auf der Schinkenstraße zu. Das sagte am Montag ein Augenzeuge gegenüber MM. Der Fahrer hatte einem der beiden jungen Männer den Kiefer gebrochen, einem weiteren fuhr er mit seinem Auto über den Fuß, sodass sich dieser den Zeh brach.

Die beiden Urlauber waren wenige Tage vor dem Zwischenfall mit drei weiteren Freunden für ein Party-Wochenende nach Mallorca geflogen. Als sie auf der Schinkenstraße unterwegs waren, kam es zu dem Angriff. Die fünf Männer wollten gerade vom "Bierkönig" in das Lokal "Rutschbahn" gehen, als sich zwei Autos mit hohem Tempo näherten. Eines der beiden musste stark abbremsen, da sich zwei der Kasseler Touristen noch auf der Straße befanden. Ähnliche Nachrichten Autofahrer rast durch die Bierstraße auf Mallorca und überfährt deutschen Touristen Einer der beiden Männer fing daraufhin an zu schreien, sodass der 24-jährige Autofahrer sein Fenster runterkurbelte und diesen anspuckte. Danach stieg er aus seinem Wagen und schlug auf einen der Urlauber ein. Der Attackierte knallte mit seinem Kopf auf das Pflaster und blieb regungslos liegen. ·"Er hat längere Zeit nicht geatmet und war bewusstlos", so die Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein anderer Urlauber aus der Gruppe wollte den Angreifer an der Flucht hindern. Der Täter fuhr diesem aber mit seinem Auto dann über den Zeh. Auch er musste im Anschluss ärztlich behandelt werden. Die Polizei konnte den Angreifer mittlerweile festnehmen. Dieser muss sich jetzt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.