Vor allem am Freitag wurde es ungemütlich auf Mallorca, und dabei hat es den Osten der Insel besonders hart getroffen. Neben Regenfällen hat es die Region um Cala Ratjada auch mit Hagel erwischt. Teilweise fielen fingernagelgroße Hagelkörner. In anderen Gebieten kam es zu Starkregen, wobei bis zu 20 Liter pro Quadratmeter und Stunde fielen.

Auch für den Samstag (13. Mai) hat der spanische Wetterdienst Aemet Regen vorhergesagt, wobei die Warnstufe gelb, die noch für den Freitag gegolten hat, abgelaufen ist. Bei Temperaturen um die 20 Grad gibt es eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Während es am Mittag und tagsüber in großen Teilen der Insel eher bewölkt ist, kommt am späten Nachmittag bei abfallenden Temperaturen um die 14 Grad teilweise die Sonne zum Vorschein.

Auch in Artá, im Nordosten der Insel, wird es am Sonntag aller Wahrscheinlichkeit

nach bewölkt bleiben. (Foto: M. Mestre)

Am Sonntag (14. Mai) wird es Aemet zufolge mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu Regenfällen auf der Insel kommen, vor allem in der Balearen-Hauptstadt. Ab 17 Uhr kommt die Sonne zum Vorschein.