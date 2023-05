Rund 120 Personen kamen am 26. März in S'Arracó mi Inselwesten am jährlichen Charity Walk vom Rotary Club Calvia auf Mallorca zusammen, um sich auf zwei unterschiedlichen Wander-Routen, zu wahlweise 2,5 Kilometer oder 9 Kilometer, schweißtreibend für einen wohltätigen Zweck zu betätigen. Dabei kamen rund 8000 Euro an Spendengeldern zusammen, die der Nonprofit-Vereinigung ASDICA zugutekommen, die sich auf Mallorca für Menschen mit Behinderung einsetzt.

Wandern für einen guten Zweck: Mit dem Teilnahme-Beitrag finanziert

Anfang Juni findet bereits das nächste große Event des Service-Clubs statt. Am 2. Juni feiert der Rotary Club Calvià International seinen 30. Geburtstag. Der Club zählt derzeit 37 Mitglieder und ist eigenen Angaben zufolge der am stärksten wachsende in ganz Spanien. An dem Tag des dreißigjährigen Bestehens wird der Vorsitzende, John Robbins, nach zwei Jahren erfolgreicher Club-Präsidentschaft, seine Funktion an Nicola Ihden weitergeben. Ihden wird die Organisation ab dem 1. Juli 2023 leiten.

Die Geburtstagsfeier und die 'Hand-over-Party' zelebriert der Club im Hotel Kimpton Aysla, Avinguda del Golf, 37 in Santa Ponça am 3. Juni.2023 um 19.00 Uhr. Jeder ist herzlich eingeladen, mit dem Club gemeinsam zu feiern. Die Kosten belaufen sich pro Person auf 120 Euro. Pre-Dinner-Drinks, Wein zum Essen und musikalische Unterhaltung sind im Preis inbegriffen, ebenso wie eine kleine Spende für das Wohltätigkeitskonto.