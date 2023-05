Mallorca erwartet in dieser Woche die Ankunft eines neuen, kräftigen Niederschlagsgebiets. Bis einschließlich Montag soll es auf der Insel immer wieder regnen, stark winden und teils heftig gewittern. Mit dem Auftreffen der Dana, eines Tiefdruckgebiets in höheren Lagen, ist bereits an diesem Dienstag zu rechnen. Das staatliche spanische Wetteramt Aemet warnt deshalb seit dem Morgen mit Warnstufe gelb vor Starkregen, kräftigen Böen und hohem Wellengang an den Küsten. Aber: Nicht überall auf der Insel soll das Tiefdruckgebiet toben.