Hasta el cuarento de mayo no te quites del sayo – an dieses traditionelle spanische Sprichwort mag sich an diesem Dienstag so mancher Mallorca-Bewohner erinnert haben, insbesondere im Inselnorden. Die Wettervorhersage hatte schon nichts Gutes verhießen, doch es kam stellenweise noch ein wenig schlimmer. Im Bereich des Küstenorts Puerto de Alcúdia und der Playa de Muro ging in den Nachmittagsstunden nicht nur starker Regen nieder, sondern auch Hagelschauer, der den Küstenabschnitt für kurze Zeit in eine Winterlandschaft verwandelte.

Die Behörden hatten zuvor vorsichtshalber die Unwetterwarnstufe gelb ausgerufen. Diese gilt bis Dienstagabend 20 Uhr. Deutlich weniger betroffen von dem Tiefdruckgebiet, das gegenwärtig über Mallorca einen Zwischenstopp einlegt, sei die Inselhauptstadt Palma, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Ein gänzlich anderes Bild bietet sich an den Küstenabschnitten im Norden und Nordosten. Dort schieben sich aufgrund starker Winde Wellen mit einer Höhe von bis zu vier Metern in Richtung Mallorca. Die Tageshöchstwerte lagen am Dienstag bei 22 Grad, und damit deutlich unter den für diese Jahreszeit üblichen 24 bis 26 Grad. Dass auch die Inselmitte von starken Regenfällen nicht verschont blieb, zeigt ein Video, das der spanische Wetterdienst AEMET auf Twitter veröffentlichte. Dazu meldeten die Meteorologen 20 Liter Niederschlag pro Qudaratmeter, davon seien alleine 14 Liter innerhalb von 20 Minuten aus den dunklen Wolken über dem kleinen Ort gefallen. Für Mittwoch erwarten die Wetterexperten eine leichte Besserung. Der Himmel soll zwar weiterhin überwiegend bedeckt sein, Regen soll aber nur noch vereinzelt fallen, und dann vor allem in den Abendstunden. Dabei bleiben die Temperaturen nahezu unverändert. Und auch der Donnerstag soll sich von seiner wechselhaften Seite zeigen.