Eine zwölf Meter lange Motoryacht ist in der Nähe der zu Palma de Mallorca gehörenden Cala Estància auf Grund gelaufen, acht Insassen mussten gerettet werden. Der Vorfall ereignete sich am Montagmittag vor einem Felseiland namens Na Galera, das sich vor dem bekannten Puro Beachclub befindet. Die Rettungsaktion verlief laut "Salvamento Marítimo" problemlos. Am Dienstag wurde der Havarist zur Küste geschleppt.

Vielerorts vor Mallorca finden sich Untiefen, denen man als Bootsfahrer ausweichen muss. Wer sich nicht auskennt, läuft Gefahr, mit den verborgenen Felsen zu kollidieren und sein Gefährt aufs Spiel zu setzen. Die Nationalität der in Sicherheit gebrachten Passagiere ist bislang noch nicht bekanntgeworden. Auf Na Galera waren in den vergangenen Jahren Ruinen und menschliche Überreste aus phönizischer Zeit gefunden worden. In Schwimmweite befindet sich Mallorca. Die Phönizier hatten sich auf der Insel aufgehalten, bis die Römer kamen, die Siedlung Pollentia und auch andere Orte gründeten und hier zahlreiche Straßen anlegten.