Das unbeständige Wetter bleibt Mallorca nicht nur bis auf Weiteres erhalten, sondern es wird alles noch viel nasser. Kam es in den vergangenen Tagen nur ab und zu zu gewittrigen Schauern, so trübt sich das Wetter laut der staatlichen Wetterbehörde Aemet am Freitag dermaßen ein, dass mit länger anhaltendem Regen gerechnet wird. Diese Lage soll bis tief in die kommende Woche hinein andauern, wann es wieder stabil und sonnig wird, ist noch völlig unklar.

Die Temperaturen gehen am Freitag, dem wohl regenreichsten Tag, auf lediglich noch 20 Grad zurück. Im April war es auf der Insel zeitweise viel wärmer gewesen. Ab Samstag erholen sich die Werte wieder, wiewohl es weiter örtlich ergiebig regnen soll. Es kann mit 23 Grad gerechnet werden. Anders als am Freitag lässt sich die Sonne etwas öfter blicken. Von Strandwetter kann jedoch keine Rede sein, nachts allerdings friert man bei 15 Grad nicht. Der schon in den vergangenen Tagen gefallene Regen hat unterdessen die Waldbrandgefahr auf der Insel laut Aemet deutlich verringert. Außerdem wird der Niederschlag von den Landwirten seit langem sehnlichst erwartet. Sie hatten angesichts der zu trockenen vergangenen Wochen bereits Ernteausfälle auf Johannisbrotbaum- und Mandelbaumfeldern befürchtet. In Deutschland ist es derzeit örtlich sonniger und sogar wärmer als auf Mallorca. In Berlin und Leipzig werden am kommenden Wochenende sage und schreibe 27 Grad erwartet, in Stuttgart 25 Grad, in München sind es immerhin noch 24 Grad.