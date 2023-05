Die Feierlichkeiten zum 35-jährigen Bestehen des Deutschen Facharztzentrums Peguera und Santa Ponça sind am Wochenende in die zweite Runde gegangen. Nach dem Tag der offenen Tür am 1. April in Santa Ponça wurde nun am vergangenen Samstag in der Zweigstelle in Peguera gefeiert. Die Gäste, zu denen zahlreiche Patienten der Einrichtung gehörten, vergnügten sich am Nachmittag bei gutem Essen und erfrischenden Getränken. "Für viele war es auch eine schöne Gelegenheit, sich nach Jahren mal wieder auszutauschen", hieß es vonseiten der Veranstalter.

Mit von der Partie waren neben dem Ärzte- und Pflegeteam die Mitgeschäftsführer Birgit Büngeler und Ulrich Esser, der ärztliche Leiter Andreas Leonhardt, die Unternehmer Günther und Sabine Rusch, Inselradio-Chef Daniel Vulic sowie die neuen Markenbotschafter Dominik Bruntner (Ex-Mister Germany) und Jolina Fust (Ex-Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel). Beide sollen in Zukunft für die Wellbeing-Angebote des Zentrums stehen und Themen wie Infusionen, Check-Ups und Vorsorge in den Fokus rücken. Auf der Veranstaltung gab es auch einige Neuigkeiten zu verkünden, unter anderem, dass in diesem Jahr gleich drei neue Ärzte eingestiegen sind: Der Orthopäde und Unfallchirurg Marin Koychev aus Hamburg, die Allgemeinmedizinerin Sandra Lossau aus Berlin und der Internist Marcel Wiedemann aus Hamburg. Und: Im Laufe des Jahres sollen weitere drei Mediziner zu dem Team auf der Insel stoßen – und zwar aus den Fachrichtungen HNO, Gynäkologie und Kinderheilkunde. Außerdem ist geplant, gemeinsam mit Adriana Lichtenstein eine Plattform für holistische und komplementäre Therapien und Coachings aufzubauen.