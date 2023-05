Das Dach eines Renault-Lieferwagens hat den Sturz einer Frau in Palma de Mallorca aus dem vierten Stockwerk eines Wohnhauses so abgebremst, dass sie mit dem Leben davon kam. Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall im Problemviertel Son Gotleu. Die 61-Jährige war in der Nacht zum Donnerstag wohl unabsichtlich heruntergefallen.

Mit schweren Brüchen wurde die Anwohnerin ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht. Nachbarn hatten den Aufprall gehört, die auf dem Autodach liegende Frau bemerkt und sofort die Polizei gerufen. Die Ordnungshüter drangen in die Wohnung ein und fanden sie sehr unordentlich vor. Die Frau stammt aus dem Karibikraum, sie fühlte sich nachts offenbar nicht wohl, lehnte sich aus dem Fenster und verlor das Gleichgewicht.

Die Frau war aus über zwölf Metern Höhe heruntergefallen, ohne das Autodach wäre der Sturz laut den Helfern tödlich geendet. Zu Fenster- und Balkonstürzen kommt es auf Mallorca in der Hochsaison vor allem in Urlaubergebieten. Hier spielen Alkohol und Drogen die entscheidende Rolle.