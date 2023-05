Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Straße von Sa Pobla nach Pollença sind am Donnerstagabend zwei Männer verletzt worden. Ihre beiden Fahrzeugen gingen nach dem Zusammenstoß in Flammen auf. Der Unfall ereignete sich um 17.30 Uhr, wie der Rettungsdienst Samu-061 berichtete. Ersten Annahmen zufolge verlor einer der Fahrer der beiden Fahrzeuge die Kontrolle, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem anderen zusammen.



Beamte der Ortspolizei von Sa Pobla, Feuerwehrleute, ein Rettungswagen sowie die Guardia Civil eilten zum Unfallort, um sich um die beiden Männer zu kümmern, denen es zuvor gelungen war, ihre Fahrzeuge rechtzeitig zu verlassen, bevor sie von den Flammen verschlungen wurden.



Eines der Opfer, 34 Jahre alt, wurde mit dem Krankenwagen in die Klinik Juaneda Miramar gebracht, das zweite, 49 Jahre alt, wurde in das Krankenhaus Inca transportiert. Beide Männer waren bei Bewusstsein und erlitten laut Samu-061 verschiedene Knochenbrüche,

Die Straße wurde gesperrt, bis die Feuerwehr den Brand löschen konnte, während die Ortspolizei den Verkehr regelte. Die Guardia Civil hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Ursachen des Unfalls zu ermitteln.