Angesichts der Tatsache, dass Ryanair nur Ensaimadas als kostenfreies Handgepäck akzeptiert, die im Flughafen von Mallorca gekauft wurden, ist jetzt der Inselrat in die Offensive gegangen. Die Behörde bat die Fluggesellschaft offiziell darum, doch bitte auch die Schmalzschnecken gratis hinzunehmen, die außerhalb des Airports erstanden wurden. Es wurde ein entsprechendes Schreiben an den Flughafenbetreiber Aena übermittelt.

Ryanair-Passagiere hatten unlängst in einer Bäckerei im Aprikosendorf Porreres zwei Ensaïmadas gekauft, doch am Ryanair-Schalter sagte man ihnen, dass sie pro Stück 45 Euro Handgepäck-Aufpreis bezahlen müssten, da das Gebäck nicht am Flughafen gekauft worden war. Der Inselrat spricht nunmehr von einer „inakzeptablen Diskriminierung“ anderer Bäckereien auf Mallorca und mutmaßt „unlauterem Wettbewerb“.

Bei anderen Fluggesellschaften wird die Mitnahme der beliebten Teigwaren entspannter gesehen. Bei Air Europa ist es beispielsweise möglich, zwei in Bäckereien außerhalb des Airports erstandene Ensaimadas kostenlos im Handgepäck mitzuführen. Ensaimadas gelten neben Taschen aus Flammenstoff, Sobrassada-Wurst, Oliven und Perlen als beliebtes Ferien-Mitbringsel.

Wo genau der Ursprung des typisch mallorquinischen Backwerks liegt, ist ungewiss. Fest steht, dass sich die Ensaimada im Laufe des Mittelalters entwickelte. Vermutlich geht sie auf arabische Traditionen zurück.