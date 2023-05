Nachdem das Wochenende vielerorts auf Mallorca eher trüb und mit teils kräftigen Niederschlägen losgegangen war, verspricht der spanische Wetterdienst Aemet nun doch Hoffung: Die Sonne soll sich ab Samstagnachmittag gegen die dichte Wolkenfront durchsetzen. Aktuellen Prognosen zufolge scheint dann in vielen Regionen der Insel überwiegend die Sonne. Auch am Sonntag zieht der Regen vorerst ab und es bleibt sonnig.

Der Samstag startete in vielen Gemeinden noch wolkig und regnerisch. Die Temperaturen erreichen im Laufe des Tages bis 21 Grad, nachts sinken die Werte auf 15 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei rund 60 Prozent. Wer am Samstag im Freien unterwegs ist, sollte also stets eine leichte Jacke und einen Regenschirm parat halten.

Der Sonntag startet sonnig, gegen Mittag könnten sich einige Wolkenfelder bilden. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet bleibt es aber trocken. Am Nachmittag scheint fast überall die Sonne. Bei Höchstwerten von 23 Grad wird es noch etwas wärmer als am Vortag. Nach Sonnenuntergang, der momentan um 21 Uhr stattfindet, sinken die Temperaturen auf 14 Grad.

Wer am Sonntag also die Gelegenheit hat, das sonnige Wetter zu genießen, sollte dies tun. Denn bereits am Montag wird es auf Mallorca wieder wechselhafter. Dann sind auf dem Archipel auch wieder vermehrt Regenschauer und Gewitter möglich. Die Tagestemperaturen liegen bei 22 Grad. Der wechselhafte Wettertrend setzt sich auch am Dienstag fort: Obwohl die Temperaturen auf 24 Grad steigen, gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Niederschlägen. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 19 Grad.