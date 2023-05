Auf Mallorca haben an diesem Wochenende zwei Megayachten Halt gemacht. Gesichtet wurden die Luxusliner, die gemeinsam einen Wert von mehr als 600 Millionen Euro haben, in der Bucht von Palma. Bei den Schiffen handelt es sich zum einen um die 138 Meter lange "Rising Sun", zum anderen um die 95 Meter lange "Mad Summer".

Beide Yachten wurden von der renommierten deutschen Lürssen-Werft gebaut. Die "Rising Sun" ist auf der Baleareninsel bereits durch ihre wiederholten Besuche in den vergangenen Jahren bekannt. Dabei wurden auf dem Schiff schon zahlreiche Prominente beherbergt. Dazu gehören unter anderem Leonardo DiCaprio, Bruce Springsteen, Julia Roberts oder Paul McCartney. Eigentümer ist der Chef der Theater- und Filmproduktionsfirma Warner Brothers.



Zu den besonderen Merkmalen der 2004 ausgelieferten und 380 Millionen teuren "Rising Sun" gehört die enorme Leistung von 50.000 PS, die von ihren vier Propellern erzeugt wird, und eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 30 Knoten, die höher ist als die der meisten Schiffe dieser Art und mit der eines Kriegsschiffs vergleichbar ist. An Bord befinden sich Suiten für 18 Gäste, die von 45 Besatzungsmitgliedern bedient werden, ein großes Kino, ein komplettes Spa, ein Weinkeller und ein Basketballplatz.

Die "Mad Summer" stach 2019 zum ersten Mal in See. Das Schiff, das sich ebenfalls in amerikanischem Besitz befindet, hat einen Wert von 250 Millionen Euro und bietet Platz für 20 Gäste, die von 30 Besatzungsmitgliedern bedient werden. Sie verfügt über einen Hubschrauberlandeplatz am Bug und ist mit großen vertikalen Fenstern ausgestattet.