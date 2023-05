Am Sonntagnachmittag hat der Seerettungsdienst von Mallorca einen bewusstlosen Mann im Alter von etwa 60 Jahren von einem Katamaran in den Gewässern von Cabrera gerettet. Der medizinische Notfalldienst teilte mit, dass der Betroffene zuvor an Bord des Zweirumpfbootes einen Herz- und Atemstillstand erlitten hatte, als er dort gegen 18.40 Uhr vorgefunden wurde.