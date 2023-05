Auf Mallorca bleibt es auch in den kommenden Tagen unbeständig. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet wechseln sich auch in dieser Woche Sonne und dichte Wolkenfelder ab. Hin und wieder kann es dabei zu lokalen Gewittern und Niederschlägen kommen. Die Tagestemperaturen erreichen 23 Grad. Während es auf der Baleareninsel derzeit eher unbeständig ist, zeigt sich Deutschland von seiner sommerlichen Seite. In vielen Orten meldet der Wetterdienst die ganze Woche Sonne satt bei Temperaturen um die 24 Grad, in Hamburg werden sogar 27 Grad erwartet.

Nachdem sich die Sonne am Sonntag auf Mallorca häufiger gezeigt hatte als zuvor gedacht, trübt es sich an diesem Montag vielerorts ein. Der Tag startet in vielen Regionen bewölkt, am Mittag kann es immer wieder zu Regenschauern kommen. Am Abend setzt sich dann wieder die Sonne durch. Insgesamt rechnet der spanische Wetterdienst lediglich mit fünf Sonnenstunden. Die Temperaturen liegen bei 23 Grad, nachts sinken die Werte auf 16 Grad. Auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bleibt es auf der Baleareninsel wechselhaft. Dabei gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauer. Wer also im Freien unterwegs ist, sollte in diesen Tagen stets einen Regenschirm dabei haben. Die Temperaturen liegen bei rund 24 Grad, nachts sinkt das Quecksilber auf 15 Grad. Erst am kommenden Wochenende stabilisiert sich das Wetter langsam wieder. Die dichten Wolkenfelder verabschieden sich langsam und es setzt sich wieder vermehrt die Sonne durch. Am Samstag gibt es bei 25 Grad dazu ideales Badewetter. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 19 Grad.