In Port d'Alcúdia im Norden von Mallorca hat die Feier einer Hochzeit in der Diskothek "Magic" ein unschönes Ende gefunden. Der Grund dafür war nach einem Bericht in der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" die Attacke eines aus einer anderen Gruppe vorpreschenden Mannes gegen die Feiernden vor dem Etablissement. Zu dem Vorfall kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr. Drei Personen wurden verletzt, der Angreifer, ein Algerier, wurde festgenommen.

Jetzt wird untersucht, ob auch andere Personen bei der Schlägerei dergestalt mitmachten, dass ihnen schuldhaftes Verhalten vorgeworfen werden kann. Sämtliche an der Schlägerei Beteiligten kommen aus Palma, Inca und Sa Pobla. Warum es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar. Lokalpolizisten und Beamten der Guardia Civil gelang es nur mit Mühe, die Gemüter wieder zu beruhigen. Ähnliche Nachrichten Mit Händen, Füßen und Elektroschocker: Massenschlägerei in Magaluf Port d'Alcúdia ist ein ruhiger Ferienort für Familien am gleichnamigen Strand, der sich im Sommer wegen der zahlreichen Hotels dort mit vielen Urlaubern füllt. In der Vergangenheit hatte es dort nur ab und zu Gewaltvorfälle gegeben, und dies vor allem in der Hochsaison vor Nachtlokalen und Diskotheken.