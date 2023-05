Wer im vergangenen Sommer auf Mallorca ein Taxi gebraucht hat, musste viel Geduld mitbringen: Lange Schlangen an den Taxiständen, Prügeleien zwischen Fahrern und stundenlange Wartezeiten am Telefon standen beinahe auf der Tagesordnung. Dem will die Stadtverwaltung in Palma in den kommenden Monaten entgegenwirken. Das Angebot an Taxis soll bis September in der Inselhauptstadt aufgestockt werden.

Die Abteilung für nachhaltige Mobilität des Rathauses von Palma und das Taxigewerbe haben sich an diesem Montag darauf geeinigt, 200 neue zeitlich befristete Taxilizenzen auszuschreiben. Laut Stadtverwaltung soll mit dieser Maßnahme der Sektor entlastet und chaotische Situationen an stark frequentierten touristischen Gegenden in der Innenstadt vermieden werden. In der Inselhauptstadt Palma gibt es derzeit 1246 gültige Lizenzen. Die neuen befristeten Zulassungen werden in einem Losverfahren verteilt. Bei der Vergabe müssen allerdings einige Richtlinien eingehalten werden. So dürfen die Fahrzeuge nicht älter als sechs Jahre alt sein, wenn es sich um Autos handelt, die zum ersten Mal in den Fuhrpark aufgenommen werden. Darüber hinaus planen das Rathaus von Palma und das Taxigewerbe einen Regulierungsplan für 2024 ausarbeiten, um die Bedingungen für befristete Lizenzen auf Dauer festzulegen, damit die Nachfrage während der Hochsaison gedeckt werden kann. Doch nicht nur in der Inselhauptstadt sind die Taxis im Sommer knapp. Vor allem am Wochenende und in den Abendstunden wird der Service aufgrund von zahlreichen Reservierungen in Restaurants vermehrt in Anspruch genommen. Um unnötigen Stress und lange Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Taxis schon im Voraus zu bestellen. Das funktioniert zum Beispiel per App "Taxiclick".