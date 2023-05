Das unbeständige, manchmal regnerische Wetter auf Mallorca will einfach nicht weichen. Bis mindestens zum kommenden Wochenende bleibt es laut dem spanischen Wetteramt Aemet feucht-wolkig auf der Insel, wobei allerdings die Temperaturen langsam steigen. Der Höchstwert betrug am Dienstag 25 Grad, geht aber in den kommenden Tagen etwas zurück. Nachts ist es mit 15 bis 16 Grad recht mild. Dennoch: Wegen der vielen Wolken kann von Strandwetter kann noch lange nicht die Rede sein.

Anders als ursprünglich vorhergesagt, gab es in den vergangenen Tagen keine heftigen Regenfälle auf der Insel. Manchmal tröpfelte es, aber das war es dann auch. Große Niederschlagsmengen kamen denn auch noch nicht zusammen. Von Mittwoch an und bis mindestens Sonntag soll es jedoch ergiebiger regnen, wobei der Samstag halbwegs trocken bleiben soll. Warnstufen gelten im Augenblick nicht, der Wind weht manchmal böig, manchmal aber auch recht stark aus unterschiedlichen Richtungen. Immer mal wieder lässt sich durchaus auch die Sonne blicken, die besten Chancen dafür bestehen am Samstag. Feuchte Wetterlagen vor dem Beginn des Sommers kommen mitunter auf Mallorca vor. Der schon in den vergangenen Tagen gefallene Regen verringerte unterdessen die Waldbrandgefahr auf der Insel deutlich. Außerdem wird der Niederschlag von den Landwirten seit langem sehnlichst erwartet. Sie hatten angesichts der zu trockenen vergangenen Wochen bereits Ernteausfälle auf Johannisbrotbaum- und Mandelbaumfeldern befürchtet.