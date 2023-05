Die Nationalpolizei hat am Dienstag einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der unter dringendem Tatverdacht steht, tags zuvor bei einem Einbruch in Palma den Wohnungseigentümer schwer verletzt zu haben. Das Opfer befindet sich nach Darstellung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit einer tiefen Stichwunde im Bauchbereich im Universitätskrankenhaus Son Espases. Seinen Gesundheitszustand beschrieben die behandelnden Ärzte als "ernst, aber nicht lebensgefährdend".

Der Wohnungseinbruch ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Calle Pedrera, in unmittelbarer Nähe der Fundació Miro. Demnach gingen in der Notrufzentrale mehrere Anrufe ein, die einen Einbruch sowie einen Verletzten meldeten. Aus Ermittlungskreisen hieß es, der Wohnungseigentümer sei zunächst außer Haus gewesen und haben den Einbrecher erst bemerkt, als er in seine Wohnung zurückkehrte. Als sich Einbrecher und Wohnungseigentümer unerwartet gegenüberstanden, sei ein Handgemenge entstanden, in dessen Verlauf der Täter dem Wohnungseigentümer ein Messer in den Bauch gerammt habe. Nach der Tat flüchtete der Täter, bei dem es sich mutmaßlich um den am Dienstag Festgenommenen handelt.

Die rasch eintreffenden Rettungskräfte fanden den schwerverletzten Mann am Boden liegend vor und leiteten Erste-Hilfe-Maßnamen ein. Anschließend überführten sie das Gewaltopfer zur weiteren Behandlung ins Universitätskrankenhaus Son Espases. Der Festgenommene muss sich in den nächsten Stunden gegenüber einem Haftrichter wegen Raub mit Mordversuch verantworten.