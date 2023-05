Am Dienstag haben die Abrissarbeiten des beliebten Strandlokals am Mondragó-Strand im Südosten Mallorcas begonnen. Dabei wurden zunächst die betreffenden Gebäude umzäunt, die dann im Laufe der Woche abgerissen werden sollen. Dazu gehören neben der Strandbar die Küchenlager und Toilettenanlagen sowie das Rettungsschwimmerhäuschen. Erst im April hatten sich das balearische Umweltministerium und die zuständige Gemeinde Santanyí über den Abriss geeinigt. Dabei soll noch vor Beginn des Sommers alles dem Erdboden gleichgemacht werden.

So wird es am Mondragó-Strand bald nicht mehr aussehen: Das

Gebäude samt Terrasse wird dem Erdboden gleichgemacht. (Foto: UH)

Der Kult-"Chiringuito" befindet sich inmitten eines Naturparks. Ziel der Arbeiten ist es, dass die ursprüngliche Umgebung wiederhergestellt und die Dünen in dem Park geschützt werden. Das Strandlokal wird bereits seit 2020 nicht mehr bewirtschaftet. Urlauber und Gäste können in Zukunft jedoch bald wieder Cocktails am Strand genießen, denn unweit vom Strand soll ein mobiler Strand-Kiosk installiert werden. Auf Mallorca sind auch andere "Chiringuitos" vom Abriss bedroht, darunter mehrere an der beliebten Playa de Muro.