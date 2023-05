Auf Mallorca soll es an diesem Donnerstag richtig krachen. Das meldet zumindest der spanische Wetterdienst Aemet. Bereits in den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu lokalen Regenschauern und Niederschlägen. Das große Unwetter oder auch "Dana" (isoliertes Tief in hohen Schichten), wie es auf Spanisch auch genannt wird, blieb aber aus. Allerdings ist es schon seit Tagen merklich schwül auf der Baleareninsel.

Der Mittwoch startete in vielen Regionen der Insel sonnig. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken ab. Auch dichte Wolkenfelder und kurze Regenschauer sind möglich. Die Temperaturen liegen bei 25 Grad, nachts sinken die Werte auf 17 Grad.

Am Donnerstag soll es dann laut spanischem Wetteramt am Vormittag zu teils starken Gewittern kommen. In einigen Teilen der Insel liegt die Regenwahrscheinlichkeit dann bei 80 Prozent, die im Laufe des Tages auf 100 Prozent ansteigen. Für die Inselmitte hat der spanische Wetterdienst zwischen 12 und 18 Uhr die Warnstufe Gelb herausgegeben. Der Regen kommt mit Sahara-Staub nieder, auch Hagel ist möglich. Die Temperaturen erreichen 22 Grad.

Auch am Freitag bleibt es unbeständig. Es kann immer noch zu Regenschauern und Niederschlägen kommen. Allerdings zeigt sich ab Nachmittag wieder häufiger die Sonne. Am Samstag bleibt es dann trocken und es wird schon fast frühsommerlich. Allerdings hält das freundliche Wetter nicht lange an. Laut aktuellen Prognosen kündigt sich bereits am Sonntag eine neue Schlecht-Wetter-Front an. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 19 Grad.