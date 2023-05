Die Polizei auf Mallorca hat bereits am Montag in Cala Rajada im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Sexualdelikt einen Deutschen festgenommen. Dabei soll es sich um Lukas Kwasniok handeln, den Trainer des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" meldet. Dem Bericht zufolge haben sich Hotel-Angestellte bei der Lokalpolizei in dem Urlaubsort gemeldet, nachdem sich eine junge Frau an der Rezeption beschwert hatte. Diese behauptete, auf ihrem Zimmer von dem Beschuldigten sexuell missbraucht worden zu sein. In der Folge soll es dann zu der Festnahme gekommen sein. Aber: Noch am Mittwochabend soll Kwasniok wieder freigelassen worden sein.

Kurzes Update für Euch:

Lukas Kwasniok ist ohne Auflagen entlassen auf freiem Fuß. Er wird morgen nach Deutschland zurückkehren. Wir freuen uns, dass der Sachverhalt so schnell geklärt werden konnte! — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) May 24, 2023

Die zwischenzeitliche Festnahme war im Hotel selbst erfolgt, heißt es. Wie "Ultima Hora" meldet, soll Kwasniok keinen Widerstand geleistet haben. Er streitet die Vorwürfe offenbar ab. Wie die Frau an der Rezeption berichtete, habe sie den Beschuldigten am Morgen des Vorfalls kennengelernt. Anschließend sei es zu einem Treffen im Hotelzimmer gekommen, bei dem sie klargemacht habe, dass sie kein Interesse an sexuellen Kontakten habe. Kwasniok habe sie in der Folge aber sexuell belästigt. Die Pressestelle des SC Paderborn konnte am Mittwochnachmittag keine Stellungnahme zu dem Thema abgeben. Man habe den Vorfall in Cala Rajada zur Kenntnis genommen. Aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes könne der Verein allerdings noch keine Auskunft über Details geben.