Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln ist besorgt über die fast explosionsartige Ausbreitung eines invasiven Krebses auf Mallorca und den Nachbarinseln. Einer Pressemitteilung zufolge handelt es sich um den sogenannten Spinnenkrebs. Das regionale Umweltministerium rief die Einwohner der Insel auf, Fotos von dem Tier zu machen, den Ort zu nennen und das alles den Behörden zukommen zu lassen, und zwar an folgende Adresse: info.biodibal@fueib.org.

Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wurden diese Tiere balearenweit schon an 145 unterschiedlichen Stellen entdeckt. Befürchtet wird, dass er autochthone Arten dezimieren könnte.

Der Spinnenkrebs stammt ursprünglich von den Küsten Amerikas und Afrikas. 1999 wurde er erstmals im Mittelmeer ausfindig gemacht, und zwar in der Straße von Messina in Italien. Er verbreitet sich seitdem sehr schnell. Der Krebs schätzt felsige Gegenden und ernährt sich von Würmern und Meeresschnecken. Die Insel-Behörden arbeiten jetzt verstärkt mit der Balearen-Universität zusammen, um dem unerwünschten Tier beizukommen.

In den vergangenen Jahren hatte auch eine andere Krebsart im Meer vor Mallorca von sich Reden gemacht: Es handelt sich um blaue Krebse. Der "Callinectes sapidus" vermehrte sich in den vergangenen Jahren vor allem in Gewässern der Gemeinden Santa Margalida, Pollença, Alcúdia, Capdepera, llucmajor, Manacor und Muro vermehrt. Hinzu kommt die Bucht von Palma.