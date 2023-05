Die Wetterprognosen waren schon nicht vielversprechend für diesen Donnerstag, letztlich kam es aber noch schlimmer: Ein unerwartet heftiges Tiefdruckgebiet schüttete über Mallorca literweise Regen ab, stellenweise fielen mehr als 27 Liter pro Quadratmeter in wenigen Minuten. Am Flughafen Son Sont Joan mussten zahlreiche Flugzeuge, darunter aus Deutschland und Großbritannien, aufgrund widriger Verhältnisse auf Nachbarinseln umgeleitet werden. In den Abendstunden ließ die Intensität der Niederschläge nach, was die Behörden dazu veranlasste, die Unwetterwarnstufe Gelb wie geplant um 19 Uhr auslaufen zu lassen.

Ein starkes Gewitter veranlasste die Flugbehörden, am frühen Donnerstagnachmittag mehr als 60 ankommende Flugzeuge nach Ibiza und Menorca umzuleiten. Davon betroffen, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", waren unter anderem ein Ferienflieger aus Düsseldorf. Insgesamt waren nach ersten Schätzungen rund 10.000 Passagiere aus ganz Europa von der vorübergehenden Sperre des Flughafens auf Mallorca betroffen. Zahlreiche andere Flugzeuge, die nicht nach Ibiza oder Menorca umgeleitet wurden, mussten bis zur ihrer Landeerlaubnis lange Warteschleifen über dem Inselnorden im Bereich Pollença und Artà drehen. Ähnliche Nachrichten Sant Llorenç fordert Unwetter-Maßnahmen Gewitter verursachen Überflutungen auf Mallorca Sintflutartige Regenfälle sorgten aber auch im Inselinneren zeitweise für Chaos. Gegen 16 Uhr lief der Sturzbach Torrent de Banyeres auf dem Gemeindegebiet von Porreres über. Die Polizei sperrte vorsorglich die Überlandstraße Camí de Banyeres. Seit 18 Uhr ist die Lage dort weitgehend wieder unter Kontrolle. Gleichzeitig sitzen aufgrund eines Stromausfalls mehr als 200 Bewohner der Ortschaft im Dunkeln. Mitarbeiter des Stormversorgers Endesa waren bis in die Abendstunden damit beschäftigt, den Schaden zu beheben. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes AEMET fielen in Porreres am Donnerstagnachmittag binnen kurzer Zeit stellenweise mehr als 27 Liter Regen pro Quadratmeter. In Petra registrierten die Meteorologen 13 Liter, in Llucmajor zehn Meter pro Quadratmeter. Im Bereich der Serra de Tramuntana waren besonders die Ortschaften Puigpunyent, Esporles, Valldemossa, Bunyola und Alaró vom Unwetter betroffen. Weil die Niederschläge sich in den Abendstunden spürbar abschwächten, ließen die Behörden die Unwetterwarnstufe Gelb planmäßig um 19 Uhr auslaufen.