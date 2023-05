Mallorcas Flughafen Son Sant Joan steht ein heißes letztes Mai-Wochenende bevor. Nach Angaben der Flughafenverwaltung AENA sind für Freitag bis Sonntag insgesamt 2.627 Flugbewegungen programmiert. Damit würden an den drei Tagen über 472.000 Passagiere abgefertigt werden, Werte, die eines Hochsommerwochenendes würdig seien, meldete MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, würde Son Sant Joan einen neuen Fluggastrekord für den Monat Mai aufstellen.

Am Samstag sollen auf dem Rollfeld von Son Sant Joan insgesamt 957 Flugzeuge mit rund 172.000 Passagieren an Bord abgefertigt werden. Nicht ganz so eng wird es aller Voraussicht nach am Freitag (825 Starts und Landungen) und Sonntag (845 Starts und Landungen). AENA führte die ungewöhnlich starke Aktivität insbesondere auf die hohe Zahl an Ferienfliegern aus Deutschland und Großbritannien zurück. Aber auch die Nachfrage nach Slots von Flugzeugen aus Frankreich, Italien und den skandinavischen Ländern sei für diese Jahreszeit höher als in der Vergangenheit.

Deutsche und britische Reiseveranstalter erklärten die hohe Zahl an Flugbewegungen mit der starken Nachfrage nach Last-Minute-Angeboten. Fluggesellschaften wie TUI Fly, Eurowings, Lufthansa oder British Airways zeigten sich darüber einig, dass dieser Trend den gesamten Juni über anhalten werde.