Notärzte, die Lokalpolizei und Freiwillige des Zivilschutzes haben auf Mallorca einem 25 Tage alten Baby das Leben gerettet, das am Freitagnachmittag in einem Haus auf dem Land bei Llucmajor keine Luft mehr bekam. Die Rettungskräfte waren alarmiert worden, weil Neugeborene sich offenbar verschluckt hatte und zu ersticken drohte.

Beamte der Lokalpolizei von Llucmajor sowie sechs Beamte des Zivilschutzes - eine Krankenschwester und zwei Notärzte - eilten zu dem Haus, in dem die Familie versuchte, dem Baby zu helfen. Die Notrufzentrale 112 der Balearen informierte unterdessen die Eltern des Babys noch vor dem Eintreffen der Ambulanz, am Telefon, welche Maßnahmen sie ergreifen sollten.

Das medizinische Personal des Zivilschutzes, das sich in das Haus begab, leistete erste Hilfe, bis der Krankenwagen eintraf, der das Baby in die Universitätsklinik Son Espases in Palma brachte. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben.