Die Guardia Civil hat vor wenigen Tagen zwei Männer im Südwesten Mallorcas festgenommen, die sich als Taxi-Chauffeure ausgaben, um einen ausländischen Touristen auszurauben. Die beiden festgenommenen Spanier hatten das Opfer in Magaluf abgeholt und sich im Voraus für den Taxi-Service bezahlen lassen. Bei der Ankunft am Zielort in Paguera sollen die beiden Männer ihren Fahrgast bedroht haben, um ihm daraufhin sein Mobiltelefon sowie mehrere Bankkarten zu entwenden.

Das Opfer suchte anschließend Zuflucht in einem nahegelegenen Hotel und alarmierte die Guardia Civil. Die Beamten notierten sich das Nummernschild und begannen, das Fahrzeug zu suchen. Sie fanden es schließlich in Magaluf. Die beiden mutmaßlichen Täter versuchten beim Anblick der anrückenden Polizisten mit dem Auto zu flüchten, wurden jedoch kurze Zeit später von einem Einsatzwagen der Policia Local gestoppt und festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten im Inneren des Autos die persönlichen Gegenstände des bestohlenen Touristen. Gegen die beiden Festgenommenen wurde Anzeige wegen Diebstahl sowie ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Gesetz über den Straßenverkehr eingeleitet, da sie als illegale Taxifahrer im öffentlichen Personenverkehr tätig waren.