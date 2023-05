Das ungewöhnlich wolkige, warme und immer wieder regnerische Wetter setzt sich bis mindestens zum kommenden Wochenende auf Mallorca fort. Der Aemet-Dienst rechnet mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 65 bis 100 Prozent ab Dienstag. Die Sonne soll sich am ehesten am Mittwochnachmittag kurz blicken lassen. Die Temperaturen sind mit 25 bis 26 Grad recht hoch, nachts gehen sie auf angenehme 16 bis 17 Grad herunter.

Am Sonntag war es auf Mallorca zwar auch bewölkt, doch es regnete kaum. Mehr als 0,6 Liter auf den Quadratmeter wie in Llucmajor kamen nicht zusammen. Dafür regnete es auf der Nachbarinsel Ibiza örtlich wie aus Kübeln: Am dortigen Flughafen kamen 28,6 Liter zusammen. In Sant Joan de Labritja waren es 8,4 Liter.

Die gegenwärtige Wetterlage kommt im Frühling immer mal wieder vor, bevor sich dann das altbekannte Hochdruckgebiet über dem Mittelmeer ausbreitet und es beständig sonnig bleibt. Dann schnellen die Temperaturen bekanntlich deutlich in die Höhe, was auch für das Meer gilt. Das ist momentan mit 19 bis 20 Grad noch recht kühl.

Im vergangenen Jahr war es in der zweiten Mai-Hälfte bereits sehr heiß auf der Insel. Es folgte ein Sommer mit vier Hitzewellen über 35 Grad, manchmal stiegen die Werte auf über 40 Grad. Dank des jetzigen feuchten Wetters ist die auf Mallorca in den warmen Monaten übliche Waldbrandgefahr deutlich gesenkt worden.