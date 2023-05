Die spanische Nationalpolizei hat auf Mallorca zwei bulgarische Prostituierte im Alter von 18 und 29 Jahren verhaftet, denen vorgeworfen wird, einem Urlauber eine hochwertige Uhr gestohlen zu haben. Die beiden Freudenmädchen sollen den Mann zuvor in einem Hotel in Palma massiert haben, wobei das Opfer dann eingeschlafen sei. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Vorfall am Sonntag, 21. Mai, gegen ein Uhr nachts ereignet.

Als der Mann bemerkte, was vorgefallen war, rief er die Polizei, die umgehend eintraf. Als die Beamten kamen, erklärte er ihnen, dass ein Freund von ihm zwei Frauen kennengelernt habe, die ihm später gegen Geld sexuelle Dienste angeboten hätten. Sein Bekannter habe ihn später geweckt, und in dem Moment habe der Betroffene bemerkt, dass das Zimmer verwüstet gewesen sei und seine Uhr fehlen würde. Die Polizei fand die hochwertige Uhr am Handgelenk eines Flugreisenden in Son Sant Joan vor – er soll mit den beiden Dirnen, die Armbanduhr gestohlen haben, unter einer Decke stecken. Die beiden Frauen konnten von der Polizei ausfindig gemacht und verhaftet werden. Der Urlauber erstatte Anzeige gegen die Festgenommenen. Einem Ermittlungstrupp der Polizei gelang es am Flughafen Son Sant Joan zudem, am Handgelenk eines Reisenden die gestohlene Luxusuhr ausfindig zu machen. Die Polizei geht daher davon aus, dass dieser Flugreisende mit den beiden Prostituierten unter einer Decke steckte, sodass auch er festgenommen wurde. Darüber hinaus wurden bei dem Ganoventrio 3000 Euro in Bar, große Geldmengen in Fremdwährungen und diverse Brieftaschen sichergestellt.