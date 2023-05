Im Fall eines in einer Luxus-Finca bei Bunyola im Norden von Mallorca gestohlenen Rhinozeros-Horns sind drei Angeklagte zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in Palma sah es als erwiesen an, dass die drei Männer am 14. November 2019 das Horn im Wert von über 200.000 Euro vom Kopf des ausgestopften Tiers entfernten und es durch ein Replikat ersetzten.

Zwei Angeklagte erhielten je anderthalb Jahre Haft, der dritte ein Jahr und zwei Monate. Am 16. November 2019 war es Beamten der Guardia Civil gelungen, das teure Stück zu entdecken. Zuvor hatte einer der jetzt Verurteilten die Tat gestanden. Die Männer wollten das Horn auf dem Schwarzmarkt illegal verkaufen. Sie hatten sich unter dem Vorwand Zugang zu dem Komplex verschafft, für eine Verkaufsoperation zuständig zu sein. Der Finca-Verwalter ließ die Männer herein und stellte später auch den Diebstahl fest. Die Besitzerin des Anwesens am Rande der Serra de Tramuntana bezeichnete das Horn als "Kronjuwel" inmitten von Trophäen ähnlicher Art. Die Wiederherstellung des Originalzustandes schlug mit 4840 Euro zu Buche.