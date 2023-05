Beamte der spanischen Nationalpolizei haben im Krankenhaus Son Espases eine Frau festgenommen, die versucht haben soll, ihre beiden vier und 14 Jahre alten Kinder In Manacor im Osten von Mallorca vergiften. Die 34-jährige Mittelamerikanerin aus Honduras hatte Salzsäure eingenommen und war deswegen am Sonntag eingeliefert worden.

Die Frau soll die Tat laut einer Pressemitteilung der Nationalpolizei am Sonntagmorgen begangen haben. Die Ordnungshüter waren von Anwohner mit dem Hinweis alarmiert worden, dass sich eine Frau in einem Haus in Manacor das Leben habe nehmen wollen. Als die Polizisten kamen, wurden auch die Kinder in sehr schlechter Verfassung vorgefunden. Alle drei wurden ins Krankenhaus gefahren.

In dem Hospital wurde festgestellt, dass den Kindern giftige Benzodiazepine verabreicht worden waren, also synthetische Wirkstoffe, die bei Angst- und Schlafstörungen eingesetzt werden. Daraufhin wurde die Mutter abgeführt. Gegen sie wird wegen Mordversuchs ermittelt.