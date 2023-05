Auf den Balearen ist man nicht zu Unrecht stolz auf so manches Produkt, das ausschließlich aus Zutaten hergestellt wird, die die Böden Mallorcas, Menorcas oder Ibizas hergeben. Um die einem breiteren Publikum bekannt zu machen, ließ der Inselrat von Mallorca mehrere Köche und Gastroprofis der Hotelfachschule einen Cocktail kreieren, der als Protagonist ein typisch balearisches Element aufweist. Was dabei herauskam, lässt sich auf der Internetseite der Inselbehörde begutachten.



In der Kategorie "Mallorca" sind insgesamt vier Cocktails zum Nachmachen aufgelistet – jeweils zwei mit dem Kräuterlikör Herbes de Mallorca und dem zähflüssigen Palo, der aus Chinarinde und den Wurzeln des Enzians gewonnen wird. Den halbtrockenen Likör Herbes de Mallorca mixt Ana Palma Rocher, Absolventin der staatlichen Hotelfachschule, beispielsweise mit Limettensaft. Serviert wird das Ganze im Whiskyglas mit Zuckerrand, einer Zitronenscheibe und zwei Blättern Minze. Den Schwierigkeitsgrad gibt der Inselrat vermutlich zurecht mit "niedrig" an.



Keine große Herausforderung sollte auch der von Carol Ximena Ramos Molina ersonnene Cocktail mit Palo sein. Zu 2/5 Palo de Mallorca gesellen sich dieselbe Menge roter Beerensaft plus 1/5 Sodawasser. Serviert wird der Cocktail idealerweise im Longdrinkglas mit rotem Rand aus Grenadine und Zucker. Im Menorca-Cocktail dominiert – wenig überraschend dank britischem Einfluss – inseleigener Gin. Für den "Es Castell de Menorca" kommen 2/6 Gin de Mahón, 1/6 Campari und 3/6 Orangensaft ins Cocktailglas. Optisch und geschmacklich aufwerten soll den von Toni Valero erdachten Cocktail ein roter Grenadine-Rand mit Zucker. Auch hier gilt: Schwierigkeitsgrad "niedrig".



Neben Mallorca und Menorca ist auch Ibiza mit zwei Cocktail-Rezepten vertreten. Zum Einsatz kommt dabei dessen Pendant zum mallorquinischen Kräuterlikör, der Herbes Eivissenques. Die kleinste aller bewohnten Inseln, Formentera, wurde nicht berücksichtigt.