Obwohl die Sommersaison noch gar nicht richtig gestartet ist, zieht es schon jetzt massenhaft deutsche Touristen nach Mallorca. Dabei gilt nicht nur die Playa de Palma als beliebtes Urlaubsziel, auch der Ferienort Cala Rajada wird immer mehr von deutschen Urlaubern heimgesucht.

Zuletzt sorgte an diesem Mittwoch eine Gruppe von rund 20 deutschen Urlaubern in dem Ferienort im Inselosten für Aufsehen. Mit einer riesigen Einhorn-Luftmatratze marschierte die Gruppe in Richtung Strandpromenade, wo sie das große Gefährt schließlich zu Wasser ließen. Das Bild erinnert eher an die Playa de Palma als an den einst bei Familien beliebten Ferienort.

Auch an den Buchten in der Gegend strömten Urlauber in Massen an die Strände. Besonders am vergangenen Wochenende waren einige Calas, wie zum Beispiel die Cala Agulla, bis zum Bersten gefüllt. Auch Partygruppen mischten sich unter die Badegäste. So wurden teils alkoholische Getränke im Wasser zu sich genommen, leere Bierdosen gehörten ebenfalls zum Landschaftsbild.

Anwohner befürchten nun, dass der einst so idyllische Ort im Inselosten zum zweiten Ballermann ausartet. Bilder wie diese lassen diesen Trend zumindest vermuten. Generell hört man in den Straßen von Cala Rajada weitaus mehr deutsche als spanische Wortfetzen. Wer in eines der unzähligen Restaurants und Bars eingekehrt, wird zudem überwiegend auf Deutsch bedient.

Die Gegend wird auch bei deutschen Auswanderern immer beliebter. So gilt Cala Rajada als idealer Ausgangsort, um die entlegenen Strände und Buchten zu erkunden. Im Inselosten befinden sich unter anderem die Cala Agulla, Cala Mesquida, Cala Gat und Cala Llombards, die sich vor allem durch türkisblaues Wasser und kilometerlange Sandstrände auszeichnen.