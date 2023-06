Einmal mehr öffneten sich am Donnerstag sämtliche Schleusen am Himmel über Mallorca. Besonders von den stellenweise sintflutartigen Regenfällen betroffen waren das Inselinnere und der Küstenbereich um Calvià und Andratx. In Porrreres fielen nach Darstellung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" innerhalb kürzester Zeit bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Die spanischen Behörden hoben die Unwetterwarnstufe Gelb erst um 18 Uhr wieder auf. Von Entwarnung kann dabei aber nicht gesprochen werden: Für Freitag gilt erneut Unwetterwarnstufe Gelb, und zwar von 13 bis 19 Uhr. Dann werden Niederschlagsmengen von bis zu 25 Liter pro Quadratmeter im Süden der Insel sowie im Inselinneren erwartet.

Wie schon vor wenigen Tagen bekam am Donnerstag insbesondere der Ort Porreres sein Wasser ab. Dort und in angrenzenden Ortschaften fielen binnen weniger Minuten bis zu 70 Meter Regen pro Quadratmeter. Auf der Landstraße Porreres-Felanitx ging zeitweise nichts mehr, die Wassermassen brachten jeglichen Verkehr zum Erliegen. Begleitet wurden die heftigen Regenfälle von nicht minder heftigen Gewittern. In Escorca löste ein Blitzeinschlag einen Brand aus, der von der Feuerwehr aber schnell kontrolliert und gelöscht werden konnte. Ähnliche Nachrichten Regen und Sturm: Das können Sie bei schlechtem Wetter auf Mallorca unternehmen Nach kurzem Hagel-Intermezzo auf Mallorca: Es soll noch schlimmer kommen Meteorologen des spanischen Wetterdienstes AEMET gehen davon aus, dass das seit Tagen über Mallorca liegende Tiefdruckgebiet in den nächsten Tagen seine Position kaum verändern wird.