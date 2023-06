Der Yachtclub an Palmas Hafenpromenade Paseo Marítimo ist heiß begehrt. Mehr als 300 Unternehmen haben sich bereits für die rund 30 Räumlichkeiten des neuen Club de Mar in auf Mallorca beworben. Der Yachtclub wird seit Monaten umfangreich renoviert. Unter den Interessenten befinden sich auch etwa 100 Cocktailbars.

Cocktailbars und Nachtclubs seien allerdings nicht für den Standort vorgesehen, so Arrom weiter. "Wir wollen auf keinen Fall eine weitere Anlaufstelle für das Nachtleben in Palma sein", so der Direktor des Yachtclubs, José Luis Arrom. Laut Arrom sei die hohe Nachfrage "bestialisch". Man hätte im Voraus nicht mit so einem großen Interesse gerechnet.

Unter den Bewerbern befinden sich auch Souvenirgeschäfte, Schmuckläden, Parfümerien, Apotheken, Tabakgeschäfte, Supermärkte, aber auch Werften, Charterfirmen und Bootshändler. "In den neuen Räumlichkeiten sind drei oder vier Plätze für das Hotel- und Gaststättengewerbe reserviert, an denen ein großes Interesse besteht", so Arrom. Auch das gastronomische Angebot soll mit mindestens einem exklusiven Restaurant abgedeckt werden.

Die Auswahl der Unternehmen wird voraussichtlich Ende des Jahres erfolgen. "Bis jetzt liegen uns fünf oder sechs sehr interessante Vorschläge vor", so der Direktor des Yachtclubs. Die Renovierung des Club de Mar wird voraussichtlich im Sommer 2024 fertiggestellt. Dann sollen auch die Arbeiten am Paseo Marítimo abgeschlossen sein.