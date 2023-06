Auf Mallorca könnte es in diesem Sommer zu Streiks der Busunternehmen kommen. Die Transportfirmen auf den Balearen kündigen für die Sommermonate eine Niederlegung ihrer Tätigkeit an, sollte sich die personelle Lage nicht drastisch verbessern. Der Verband der balearischen Transportunternehmen (FEBT) behauptet, dass mehr als 500 zukünftige Fahrer darauf warten, dass die Landesverkehrsbehörde die Prüfungen für den Erhalt der Lizenz abnimmt.

Der Mangel an Personal führe dazu, dass etwa 100 Busse unbenutzt in den Garagen stehen, so der Präsident des Transportunternehmerverbandes, Rafael Roig. Der Arbeitgeberverband weist darauf hin, dass dieser Mangel an Fahrern sowohl den Linienverkehr, die Kleinbusse, den Güterverkehr, Palmas Stadtbusse der EMT und die Fernbusse TIB betreffen.

Um mögliche Streiks während der Sommermonate zu vermeiden, hat sich die FEBT nun mit einem Brief an die Verkehrsdirektion der Balearen gewandt. Die Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbands, Petra Mut, die das Schreiben unterzeichnet hat, erklärt: "Wenn keine geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, bedeutet dies, dass ab dem Mitte Juni, wenn die Nachfrage nach Transportdienstleistungen aufgrund der touristischen Aktivitäten steigt, die Arbeitsabläufe erheblich beeinträchtigt werden könnten."