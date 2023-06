In einem Müllcontainer im Meeresvorort Coll d'en Rabassa in Palma de Mallorca hat ein Anwohner einen verstörenden Fund gemacht. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Dienstag entdeckte er mehrere verstümmelte Katzenkörper und auch einen Vogel. Die Köpfe waren abgetrennt worden. Die Kadaver befanden sich in zwei Kartons, der Mülleimer steht vor einem Supermarkt.

Der Finder erstattete Anzeige bei der Nationalpolizei und behauptete, einer Frau begegnet zu sein, die die Kartons in den Container legte. Er habe sie aus einem Wohnhaus kommen sehen, aber gedacht, darin befänden sich alte Handtaschen oder Schuhe, doch dann habe ihn "fast der Schlag getroffen". Der Mann gab an, immer mal wieder in Müllcontainern nachzuschauen, ob sich darin etwas Verwertbares finden lässt. Nicht auszuschließen ist, dass der Fund in Zusammenhang mit religiösen Riten wie der kubanischen "Santería" stehen könnten. Bereits in der Vergangenheit waren immer mal wieder geopferte Tiere auf der Insel gefunden worden. Coll d'en Rabassa gilt anders als die größtenteils hippen Barrios Portitxol und El Molinar als eher einfacher Vorort, in welchem auch viele soziale Randgruppen wohnen.