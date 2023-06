Wer glaubt, dass nach den jetzt auf Mallorca endenden Regenschauern der Sommer losbricht, der irrt. Am Anfang der kommenden Woche erreicht laut dem Wetterdienst Aemet ein neues Tiefdruckgebiet namens Oscar die Insel. Dann muss wieder mit Regenfällen gerechnet werden. Es bleibt aber mit 27 bis 28 Grad sehr warm, örtlich sind sogar 30 Grad drin, im Niederschlag ist Sand enthalten. Noch befindet sich die Regenzone vor der portugiesischen Küste. Der Wind spielt in den kommenden Tagen keine größere Rolle: Er weht mal gar nicht und mal böig, und das aus unterschiedlichen Richtungen. Bis zum Samstag ist es heiter bis wolkig, es bleibt aber trocken. Der sonnigste Tag wird der Donnerstag, das gilt auch für den Samstag.

Der Wetterdienst zog auch eine Bilanz des abgelaufenen Monats Mai: Es fielen im Schnitt 43,3 Liter auf den Quadratmeter, deutlich mehr als in dem Monat üblich. Der Regen ging hauptsächlich in Gestalt von Gewittern nieder, er war also ungleich verteilt. Am Flughafen wurden elf Regentage festgestellt, im Hafen Portopi waren es zehn.

Die gegenwärtige Wetterlage kommt im Frühling immer mal wieder vor, bevor sich dann das altbekannte Hochdruckgebiet über dem Mittelmeer ausbreitet und es beständig sonnig bleibt. Dann schnellen die Temperaturen bekanntlich deutlich in die Höhe, was auch für das Meer gilt. Das ist momentan mit 19 bis 20 Grad noch recht kühl.

Im vergangenen Jahr war es bereits in der zweiten Mai-Hälfte sehr heiß auf der Insel. Es folgte ein Sommer mit vier Hitzewellen über 35 Grad, manchmal stiegen die Werte auf über 40 Grad. Dank des jetzigen feuchten Wetters ist die auf Mallorca in den warmen Monaten übliche Waldbrandgefahr deutlich gesenkt worden.