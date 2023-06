Böses Ende einer Mallorca-Rundfahrt im Mietwagen. Ein Tourist ist am Montag im Orangental mit seinem Leihfahrzeug gegen einen Strommast der Sóller-Straßenbahn geknallt. Das Fahrzeug – ein nagelneuer Citroën C4 – erlitt dabei einen Totalschaden. Besonders blöd für den Urlauber: Ein Alkoholtest, den die herbeigerufene Polizei noch vor Ort ausführte, fiel positiv aus. Über die Herkunft des Fahrers wollte die Lokalpolizei am Dienstag keine Auskunft geben.

Verletzt wurde der Mann, der offenbar auf gerader Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, bei seinem Unfall nicht. Vier weitere Insassen wurden Medienberichten zufolge mit nur leichten Verletzungen behandelt. Der Bereich wurde von der Lokalpolizei zeitweise komplett abgesperrt, was sich wiederum auf viele Sóller-Urlauber auswirkte. Dieses mussten in den Wagen der Tram ausharren, die die Strecke zeitweise auch nicht befahren konnte.

Die historische Straßenbahn von Sóller verbindet die Altstadt des Orangendorfes an den Ausläufern des Tramuntana-Gebirges mit dem Hafen Port de Sóller. Die Fahrt durch die idyllischen Orangenhaine dauert etwa 15 Minuten. An der gleichen Stelle ist es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Unfällen mit Pkw gekommen.