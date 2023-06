Schlemmen mit Blick aufs Meer ist auf Mallorca längst nichts Besonderes mehr, das Ganze angereichert mit einem guten Zweck dagegen schon. So geschehen in der noblen Playa de Portals in Calvià. Am Dienstag stellte dort das Bistum Mallorca seinen ersten Chiringuito vor, symbolträchtig zu Füßen der Wallfahrtskirche. Ein biblischer Name durfte für das gottgesegnete Gastronomieprojekt natürlich nicht fehlen: Tabgha. Der kleine Ort am See Genezareth wird seit jeher mit der sagenhaften Brotvermehrung Jesus in Verbindung gebracht. In Betrieb ist das durchaus stilvolle eingerichtete Strandlokal bereits seit Anfang Juni.



Mit dem Projekt verfolgt das Bistum freilich weniger kulinarische als vielmehr soziale Ziele. Denn mit dem Erlös aus dem Verkauf von Humus, belegten Brötchen und Salaten soll ein ungenutztes Gebäude in Palmanova zu einer Auffangstation für Hilfsbedürftige umgebaut werden. Bis zum nächsten Jahr sollen auf diese Weise 800.000 Euro in die Kirchenkasse fließen, sagte der kreative Kopf hinter der Idee, Pep Toni Guardiola, gegenüber dem MM-Schwesterblatt "Ultima Hora". Die entsprechende Baugenehmigung werde die Gemeinde Calviá voraussichtlich im Verlauf des nächsten Jahres ausstellen.



Die Strandbar Tabgha sei sozusagen ein Non-Profit-Betrieb, sämtliche Gewinne flössen "zu hundert Prozent" in das Wohnheimprojekt, sagte Guardiola am Dienstag unter strahlend blauem Himmel. Das geplante Heim soll nach Vorstellung des Bistums und dessen Partners Caritas nach Fertigstellung bis zu 24 Personen vorübergehend als Zuhause dienen können. "Auf diese Weise wollen wir dazu beitragen, dass es Familien in diesen harten Zeiten etwas einfacher haben", sagte Marta López von der Caritas. Insbesondere die angespannte Wohnungsmarktsituation stelle für diese eine oft schwer zu nehmende Hürde dar.



Der Solidar-Chiringuito Tabgha ist bis Ende September täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Wer einen Blick auf die Speisekarte werfen möchte, kann dies hier tun.