Ein guter Wein und gute Musik haben vieles gemeinsam. Das finden die Bodegas Macià Batle und das Mallorca Magazin und laden erneut zu einem Event mit Konzert und Weinverkostung nach Santa Maria del Camí. Ein guter Wein entsteht nicht von heute auf morgen. Bis die Traube gereift, zu Wein vergoren und ausgebaut ist, vergehen Monate oder gar Jahre. Ähnlich verhält es sich bei Musikern, zumal auf dem Gebiet der sogenannten klassischen Musik. Da gilt die alte Weisheit: Früh übt sich, wer ein Meister werden will – immer unter der Voraussetzung, dass Disziplin und Übung mit Talent gepaart sind.

Junge Musiker von Mallorca, die auf dem Weg sind, die Meister von morgen zu werden, präsentieren Ihnen MM und Macià Batle am Sonntag, 11. Juni, im Rahmen der Konzertreihe „Mallorca Me Suena”. Ab 12 Uhr treten sie in der Weinkellerei auf: die achtjährige Olivia Bleuse, die Klarinette spielt, ihre zwei Jahre ältere Schwester Alicia mit der Querflöte, der zwölfjährige Noam Bleuse und die 13-jährige Yui Tortella Mizutani am Klavier, der 14-jährige Cellist Lluc Cladera Marroig, der mit seinem Klavier spielenden Bruder Marc auftreten wird, der 14-jährige Pianist Liam de Paor, der 15-jährige Raphaël Bleuse mit der Violine und sein 17-jähriger Bruder Liam am Klavier sowie der 18-jährige Ivan Kachkin, der ebenfalls Klavier spielt.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass „Mallorca Me Suena” ein Konzert mit Kindern und Jugendlichen veranstaltet. Schon im frühen Alter öffentlich aufzutreten, sei für künftige Musiker außerordentlich wichtig, sagt die Leiterin der Konzertreihe, Nina Heidenreich. „Es bringt nichts, nur mit dem Lehrer oder der Lehrerin im stillen Kämmerlein zu üben, weil vor Publikum alles anders ist. Deshalb muss man das trainieren.”

Heidenreich selbst ist Violinistin und kann sich noch gut an ihre ersten Auftritte erinnern. „Es gibt keine fehlerfreien Konzerte. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck, sondern Gefühle müssen zum Publikum herübergebracht werden. Aber als ich klein war, haben mich Fehler vor dem Publikum derart aus der Bahn geworfen, dass ich nicht mehr auf den richtigen Weg kam”, erzählt sie. „Deshalb ist es wichtig zu lernen, wie man die Nervosität unter Kontrolle bekommt und weiß, wie man nach einem Fehler oder einem Blackout ganz schnell wieder in die Spur kommt.”

Die Idee, junge Talente der Insel zu präsentieren, hatte die Pianistin Miriam Picker-Bleuse. Sie ist die Mutter von fünf der jungen Musiker und wird einige der Teilnehmer am Klavier begleiten. Sie nennt einen weiteren Grund, warum derartige Konzerte wichtig sind: Sie dienen auch als Vorbereitung auf andere Veranstaltungen. So werden ihre Söhne Raphaël und Liam demnächst bei internationalen Wettbewerben spielen, ihre Tochter Alicia hat es unter die 15 Teilnehmer der französischen TV-Castingshow „Prodiges” (Wunderkinder) geschafft, und ihr Schüler Liam de Paor wird am Donnerstag, 6. Juli, im Rahmen der „Estius simfònics” in Palmas Castell de Bellver mit dem Sinfonieorchester der Balearen auftreten.

Das Konzert dient aber nicht nur dem Genuss des Publikums und zur Übung der jungen Musiker, sondern kommt auch Menschen zugute, die weniger vom Leben begünstigt sind. So geht der Erlös aus dem Konzert an den mallorquinischen Kinderhilfsverein Amics de la Infància. Wie viel das sein wird, bleibt den Besuchern selbst überlassen: Der Eintritt besteht aus einer freiwilligen Spende. Für die jungen Musiker sei der soziale Zweck des Konzerts extrem befriedigend, sagt Miriam Picker-Bleuse. „Auf diese Weise machen sie die Erfahrung, dass ihre Arbeit sehr viel wert ist.”