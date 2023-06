Am Strand von Can Picafort im Norden von Mallorca haben Badegäste am Dienstag eine Granate gefunden. Der Sprengkörper befand sich zwischen den Felsen in der Nähe des Cervantes-Parkplatzes. Die Urlauber alarmierten daraufhin die Polizei. Zur Sicherheit der Anwohner sperrten Beamte der Ortspolizei von Santa Margalida die Gegend kurzzeitig weiträumig ab.

Truppen der Guardia Civil und Sprengstoffentschärfer ("Tedax") trafen schließlich ein, um den Fund zu analysieren. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich bei dem gefundenen Sprengkörper um eine veraltete Granate ohne Ladung handelte. Die Fachleute entfernten das Geschoss und brachten es zur kontrollierten Sprengung auf eine abgelegene Finca am Rande der Gemeinde Santa Margalida. Auf dem Landgut angekommen, vergruben sie die Granate und brachten sie mit einer kleinen Ladung zur kontrollierten Detonation. Die Guardia Civil und die Nationalpolizei empfehlen dringend, dass jeder, der einen Sprengkörper findet, sofort die Polizei verständigt und das gefundene Objekt nicht anfasst.