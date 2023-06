Kurioser Vorfall am Flughafen von Mallorca. Am Mittwochmorgen wurden die Passagiere des Ryanair-Flugs FR 2054 von Palma nach Madrid Zeugen einer eigenwilligen Reparatur-Aktion. Nachdem die irische Billig-Airline die Fluggäste, die sich bereits am Gate befanden, darüber informierte, dass sich der für 8.35 Uhr angesetzte Flug verspätet, ahnten diese noch nicht, was der Grund dafür war. Wenige Minuten später aber konnten die wartenden Reisenden von den großen Airport-Fenstern aus sehen, wie zwei Flughafenmitarbeiter auf einer Hebebühne vor eines der Seitenfenster des Cockpits gehoben wurde.

Ähnliche Nachrichten Mit dieser neuen Airline kommt man jetzt von Deutschland nach Mallorca Nervosität in der Tourismusbranche: Piloten drohen mit großangelegten Streiks im Sommer Wie Passagiere gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichten, klemmten diese zunächst den Stiel eines Wischmopps in einen Spalt des Fensters, um dieses mit gemeinsamer Kraft zu öffnen. Anschließend seien Teile des Glases mit Klebeband abgedichtet worden. Dabei hält "Ultima Hora" fest, dass es sich keineswegs um normales Klebeband aus dem Baumarkt handelte, sondern um sogenanntes High-Speed-Tape (HST), ein mit Aluminium beschichtetes, besonders starkes Klebeband, das in der Luftfahrt für das Abdichten von Teilen erlaubt ist, die für die Flugstabilität als "unkritisch" gelten. Dennoch versetzte die eigenwillige Aktion einige der Madrid-Passagiere in Angst, sodass sie sich weigerten, das Flugzeug zu besteigen. Ryanair soll ihnen angeboten haben, auf einem anderen Flug nach Madrid zu gelangen oder das bezahlte Geld zurückzubekommen. Statt um 8.35 Uhr hob der Madrid-Flug schließlich um 12.46 Uhr ab – und landete eine gute Stunde später sicher in der Hauptstadt.