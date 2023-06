"Abby" sucht ein neues Zuhause. Die norwegische Katze ist allerdings anders als ihre Artgenossen. Bei ihr wurde eine genetische Krankheit festgestellt. "Nachdem wir ihr ein Auge operativ entfernt hatten, entdeckten wir Anzeichen darauf, dass das Tier eine ähnliche Chromosomenstörung wie das bei Menschen bekannte Down-Syndrom haben könnte", erklären die freiwilligen Mitarbeiter des Tierschutzvereins Happy Cat, in dem sich die Fellnase derzeit befindet.

Nach Aussage des Tierheims stammt sie aus einer illegalen Züchtung, ihre Geschwister seien kurz nach der Geburt an einer Infektion verstorben. Mitarbeiter schildern, dass sie "Abby" und weitere Katzen aus schlechter Haltung befreit wurden. Die Vierbeiner hätten in kleinen Käfigen in der Dunkelheit verharren müssen. Anfangs eher ängstlich und scheu, lässt sich die Katze mit Handicap mittlerweile ohne Probleme streicheln. Auch mit anderen Artgenossen vertrage sich das Tier gut, heißt es.

Laut den freiwilligen Helfern ist "Abby" kastriert und verfügt über alle notwendigen Impfungen. Zudem ist sie im Besitz einen gültigen Mikrochips. Auf Mallorca wurden in den letzten Wochen immer wieder Fälle von ausgesetzten Katzenwürfen bekannt. Unterdessen gibt es auf der Insel in mehreren Gemeinden Kolonien, in denen die Tiere von Freiwilligen mit Futter und Medizin versorgt werden.

In Spanien sollen Haustiere künftig als "fühlende Wesen" besser vor Vernachlässigung, Aussetzung und Quälerei durch ihre Halter geschützt werden. Das neue Gesetz tritt voraussichtlich im September 2023 in Kraft.