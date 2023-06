Kaum hatte das Show-Restaurant Lío Palma seinen Eröffnungstermin bekannt gegeben, schon waren die ersten beiden Abende ausverkauft. Mit dem neuen Gastronomieprojekt, das in den Räumlichkeiten der ehemaligen Diskothek Tito's am Passeig Marítim beheimatet sein wird, will die Grupo Pacha nach eigenen Angaben an die "glamourösen Zeiten der 50er- und 60er-Jahre" anknüpfen. Seine Premiere feiert die Mischung aus Restaurant und Cabaret am 3. August, Reservierungen werden inzwischen nicht mehr entgegengenommen. Gleiches gilt für den darauffolgenden Tag. Gäste könnten sich jedoch auf eine Warteliste setzen lassen, schreibt das MM-Schwesterblatt "Ultima Hora".

Ähnliche Nachrichten Bilder von der Baustelle: Arbeiten an Palmas neuer Nobel-Disko "Lío Mallorca" gehen voran Erst schlemmen, dann tanzen! Das plant Sternekoch Andreu Genestra im Tanz-Tempel Lío Mallorca In Palma wird das ausgefallene Gastrokonzept Lío seine vierte Auflage finden. Den Anfang machte 2020 Ibiza, es folgten Mykonos und London. Aus Ibiza stammt nach Unternehmensangaben auch die Erfolgsnummer Simply the Best, die auf der partysüchtigen Nachbarinsel vor drei Jahren für großen Erfolg sorgte. Nun erhofft sich die Grupo Pacha eine ähnliche Akzeptanz auf Mallorca. Dabei handele es sich um ein modernes Cabaret, in dem Tänzerinnen, Sänger und Akrobaten den speisenden Gästen einen Mix aus "Sinnlichkeit, Unterhaltung, Hedonismus, Freiheit und Zauber" präsentierten, verspricht das Unternehmen. Das Lío Palma will zudem zweigleisig fahren und damit jenen Partygästen entkommen, denen der Sinn nicht nach Cabaret und Mehrgänge-Menü steht. Während die Dinner-Show jeweils um 20 Uhr zu Tisch bittet, öffnet der benachbarte Club um Mitternacht seine Türen. "Im Restaurant stehen 336 Plätze zur Verfügung, im Club sind es 700", teilte ein Unternehmenssprecher mit. Im Letzteren sollen Nacht für Nacht renommierte DJs aus Mallorca und der internationalen Szene an den Mischpulten stehen. Für das, was im Dinner-Cabaret auf den Teller kommt, zeichnen hingegen Sternekoch Andreu Genestra und sein Küchenchef Felipe Moreno verantwortlich. Ganz nach dem Motto: "Jeder Gang steht für die mediterrane Küche."