Die Reparatur eines Flugzeugsfensters mit Klebeband, die jüngst in Palma de Mallorca vonstatten ging und Passagiere in Angst und Schrecken versetzte, ist eigentlich eine in der Branche normale Prozedur. Das Web-Portal reisereporter.de zitiert den US-Piloten John Nance mit den Worten, es handele sich dabei um sogenanntes High-Speed-Tape. "Das Klebeband kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn ein Teil durch Witterungseinflüsse dem Fahrtwind ausgesetzt ist. Das Flugzeug ist sicher zu fliegen, aber die Fluggesellschaft will weitere Verwitterung verhindern, bis sie das Teil reparieren kann." Die Reisenden müssten sich keine Sorgen machen.

Am Mittwochmorgen waren die Passagiere des Ryanair-Flugs FR 2054 von Palma nach Madrid Zeugen dieser Reparatur-Aktion geworden. Nachdem die irische Billig-Airline die Fluggäste, die sich bereits am Gate befanden, darüber informierte, dass sich der für 8.35 Uhr angesetzte Flug verspätet, ahnten diese noch nicht, was der Grund dafür war. Wenige Minuten später aber konnten die wartenden Reisenden von den großen Airport-Fenstern aus sehen, wie zwei Flughafenmitarbeiter auf einer Hebebühne vor eines der Seitenfenster des Cockpits gehoben wurde. Diese führten dann mit einem Wischmopp und Klebeband die Reparatur durch, woraufhin einige Passagoere davon absahen, mitzufliegen. Ähnliche Nachrichten Passagiere staunen: Airport-Mitarbeiter reparieren Flugzeugfenster auf Mallorca mit Wischmopp und Klebeband Das speziell für den Flugverkehr entwickelte und mit Aluminium beschichtete Spezialklebeband wird häufig eingesetzt, insbesondere zur vorübergehenden Ausbesserung von Lackschäden. Experten zufolge hält es den hohen Fluggeschwindigkeiten und Temperaturschwankungen aufgrund des flexiblen Materials problemlos Stand. Erst im vergangenen Jahr hatte es einen ähnlichen Fall gegeben, als ein australischer Opernsänger beim Blick aus dem Flugzeugfenster einer Qantas-Maschine feststellte, dass Teile einer Tragfläche mit Klebeband abgeklebt waren. Auch die Fluggesellschaft Easyjet sah sich 2015 mit Klebeband-Sorgen konfrontiert, als ein Passagier ein abgeklebtes Triebwerksteil fotografierte und ins Netz stellte. "Es ist nichts Strukturelles und beeinträchtigt in keiner Weise die Sicherheit des Flugzeuges", antwortete ihm die Airline auf Twitter. Die Reparatur diene lediglich kosmetischen Zwecken. Klebeband-Korrekturen werden in der Regel diskret vorgenommen, um die Passagiere nicht zu verunsichern. In den meisten Fällen bekommen sie die Ausbesserungsarbeiten also gar nicht mit.