Auf Mallorca wird es zwar kontinuierlich wärmer, doch verstörende Wolkenfelder verhageln momentan vielen Besuchern das Strandgefühl. In der Nacht zum Freitag regnete es sogar örtlich, etwa in Port de Sóller und in Santa Ponça. So geht es laut dem Aemet-Dienst mit dem Wetter erst einmal weiter, wobei die Werte allerdings auf 29 Grad steigen werden. Örtlich kann sogar die 30-Grad-Marke gerissen werden. Nachts nähern sich die Temperaturen schon fast tropischen Zuständen, 19 Grad sind durchaus drin.

Bereits am Donnerstag war es schwül-warm auf der Insel: Spitzenreiter war die Universität Palma mit 28,6 Grad, gefolgt von Llucmajor (28,3)Binissalem (28,3) und Campos (27,7). Mit einer Temperatur von lediglich 24,7 Grad war es in Son Servera nicht allzu warm, was auch für Portocolom (24,8) und die Nachbarinseln Menorca und Ibiza gilt. Nach den wolkigen und nur teilweise sonnigen Tagen ist ab Dienstag wieder Regen zu erwarten: Die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt dann bis mindestens Mittwoch auf 100 Prozent. Danach soll es wieder trockener und stabiler werden, wobei eine genaue Vorhersage in dieser Hinsicht noch gar nicht möglich ist. Ähnliche Nachrichten Hitzewellen, Gewitter und Regen: So wird das Wetter im Sommer auf Mallorca Es bleibt feucht: Neues Regengebiet nimmt bereits Kurs auf Mallorca Die unbeständig-feuchte Wetterlage wird bereits seit einigen Wochen verzeichnet. Ein Vorteil ist, dass die Waldbrandgefahr deutlich zurückgegangen ist. Das Meer hat sich allerdings noch nicht richtig aufgeheizt. Die aktuelle Temperatur beträgt lediglich 2 Grad, normalerweise m¨ssten es etwa zwei Grad mehr sein.