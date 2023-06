Während sich die deutsche Eigentümerin einer Luxusvilla auf Mallorca im Badeanzug auf ihrer Terrasse aufhielt, tauchte dort plötzlich ein wildfremder Mann auf. Der Vorfall ereignete sich am helllichten Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr. Die Rede ist von Son Vida, einem der luxuriösesten Wohnviertel der Insel, wo die einzige Zufahrt überwacht wird und viele Videokameras für zusätzliche Sicherheit sorgen.



Und dennoch konnte der Mann unbemerkt auf das Grundstück der deutschen Mallorca-Residentin gelangen. Die Frau zeigte sich unerschrocken, ging auf den Mann zu und stellte ihn auf Spanisch zur Rede: "Wer sind Sie? Was machen Sie hier?" Der Ertappte, offenbar ein Spanier Mitte bis Ende 20, fuhr zusammen, stammelte etwas wie "Entschuldigung, ich dachte hier wäre niemand, ich geh’ schon wieder …" und machte auf der Stelle kehrt.



Die Eigentümerin eilte ins Haus, verschloss die Tür und alarmierte den Sicherheitsdienst der Wohnsiedlung. Wie der Mann das Grundstück verließ, konnte sie von daher nicht sehen. Offenbar war der unbekannte Eindringling über die Gartenmauer hinein- und wieder hinausgeklettert. Auch auf den Aufnahmen der Überwachungskameras ist sein Bild gespeichert.



Der private Sicherheitsdienst war rasch zu Stelle, konnte aber ungeachtet der Beschreibung der Frau niemanden mehr in der Gegend antreffen. Der Eindringling trug den Angaben zufolge ein türkises T-Shirt und eine schwarze Radfahrerhose, er hatte zudem einen schwarzen Rucksack bei sich. Der Wachdienst verständigte auch die Polizei und übergab ihr die Aufnahmen. Noch aber hat die Polizei den Tatort nicht selbst in Augenschein genommen, sagte die Eigentümerin der Villa.



Kurioses Detail: Der Eindringling hatte offenbar bereits am Vortag am Eingang des Anwesens geklingelt. Die Bewohner hatten ihn im Monitor der Kameras gesehen, aber letztlich so getan, als wäre niemand zu Hause. Der Ehemann der Eigentümerin, der seinen Namen nicht in den Medien lesen möchte, betrachtet den Vorfall mit Sorge. "Bislang galten Son Vida und Mallorca insgesamt als sehr sicher. Aber ich kenne Bekannte etwa in Bendinat, bei denen eingebrochen wurde, trotz Alarmanlage", sagte der Mann.



Medien wie die spanische MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hatten jüngst ebenfalls von rätselhaften Vorkommnissen in Son Vida berichtet. So hatten Unbekannte nachts einen Moment des Zufalls dreist ausgenutzt und waren in ein Haus eingedrungen, nachdem die Eigentümer wegen eines ärztlichen Notfalls einen Krankenwagen gerufen hatten und mit diesem in eine Klinik gefahren worden waren.



Die Polizei hat zudem beobachtet, dass Diebesbanden über die angrenzenden Waldgebiete nach Son Vida hinein- und hinausgelangen, ohne dabei die einzige Zufahrt zu passieren. Neben zahlreichen Luxusvillen sind in Son Vida auch ein Golfplatz und zwei Hotels beheimatet. "Die Frage ist, was die Polizei gegen solche Vorkommnisse unternehmen kann", sagte der deutsche Resident. Falls nichts geschehe, wäre das schlecht für das Image der Insel als sichere Destination.